Курс доллара в России достиг рекордных 60 рублей
15:07, 15 декабря 2014Финансы
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Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,83 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг новой рекордной отметки 74,01 рубля
REUTERS
Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,82 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг отметки 60 рублей, сообщает Прайм.
Напомним, курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,83 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг новой рекордной отметки 74,01 рубля.
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Ранее в понедельник доллар превысил 59 рублей. По состоянию на 14.18 мск курс доллара вырос на 1,14 рубля - до 59,34 рубля.
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