Австралия выделит Украине $100 млн помощи через систему МВФ

Австралия намерена выделить 100 млн долларов помощи Украине через систему Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил на брифинге.

"Что можно сказать сейчас: 100 млн долларов от Австралии через Международный валютный фонд в поддержку Украины, более 2 млн помощи нашей Национальной гвардии, нашей армии", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, о выделении Австралией помощи Украине стало известно во время визита президента Украины Петра Порошенко в эту страну.