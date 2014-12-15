Сегодня впервые в истории рубль ненадолго упал ниже 61 за доллар

Доллар впервые в истории попытался закрепиться выше уровня в 61 рубль, однако откатился к 60 рублям, возможно, на фоне продаж валюты со стороны ЦБ, сообщает РИА Новости.

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К 15.11 американская валюта повышалась на 2,1 рубля — до 60,3 рубля (уже поднималась до 61,25 рубля). Объем торгов возрос — на провале доллара вниз примерно на 1 рубль за одну минуту прошло сделок на 300 миллионов долларов, что позволяет предполагать присутствие ЦБ на рынке.

Ранее УНИАН сообщал, что курс доллара в России достиг рекордных 60 рублей.