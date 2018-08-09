Российский рубль испугался новых санкций США - упал до минимума за два года

С начала недели рубль к доллару упал почти на 4,4 процента.

Российский рубль существенно упал в начале биржевой сессии четверга из-за угрозы введения США новых санкций против РФ и дальнейшего ужесточения санкционнной политики.

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Биржевой курс доллара достиг отметки 66,73 рубля впервые с начала августа 2016 года, евро - 77,33 впервые с апреля текущего года, сообщает Рейтер.

С начала недели рубль к доллару упал почти на 4,4 процента.

Вашингтон в среду вечером сообщил, что к концу августа введет новые санкции в отношении России, убедившись в том, что Москва применила нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего российского двойного агента и его дочери в Великобритании.

Санкции затронут продукцию, значимую для сферы национальной безопасности, сказал высокопоставленный представитель Госдепа журналистам на пресс-конференции, сославшись на закон об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года, далее возможно расширение ограничений.

Утром же среды газета “Коммерсант” опубликовала полный текст новых предложений американских законодателей о запретительных мерах против РФ, вплоть до блокировки российским банкам долларовых расчетов и запрета для резидентов США операций с новым российским госдолгом.