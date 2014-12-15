Российская валюта продолжает стремительно падать – евро уже 75 рублей
16:32, 15 декабря 2014Финансы
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Ранее курс доллара впервые в истории достиг 60 руб.
REUTERS
Курс евро по отношению к рублю преодолел психологически значимый рубеж в 75 руб. Подобный рост зафиксирован впервые в истории.
Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, сообщает «Газета.Ru».
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На 15.53 мск курс евро прибавил 2,94 руб. и достиг отметки в 75,20 руб.
Ранее курс доллара впервые в истории достиг 60 руб.
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