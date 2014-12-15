Украина в 2015 году сможет привлечь до $10 млрд через программу МВФ – эксперт

Украина в 2015 году при долговой нагрузке в 9,9 млрд долл. сможет привлечь до 10 млрд долл. через программу сотрудничества с Международным валютным фондом, заявил на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Следующий транш, который ожидает украинское правительство в январе-феврале (2015 года – УНИАН), составит 2,6 млрд долл. При этом на протяжении следующего года есть возможность одолжить (через программу МВФ – УНИАН) 10 млрд долл.», - сказал Устенко.

Также эксперт отметил, что Россия уже в январе – феврале 2015 года может потребовать у Украины досрочной оплаты долга в 3 млрд долл. согласно условиям покупки облигаций, которые предусматривают возможность требования досрочной оплаты при достижении госдолгом отметки в 60% ВВП.

«После выхода официальной статистики в январе 2015 года Россия может потребовать досрочной оплаты долга по облигациям в размере 3 млрд долл. Я рассматриваю это как значительный риск для стабильности финансовой системы», - сообщил Устенко.

Кроме того, по мнению эксперта, золотовалютные резервы Украины к январю 2015 года могут уменьшиться до 7 млрд долл. с нынешних 10 млрд долл. из-за необходимости погашения в декабре 2014 года обязательств на сумму 700 млн долл. и оплаты за российский газ, что создаст дополнительное давление на курс.

«Я считаю, что НБУ стоит установить широкий коридор курсовых колебаний от 14 грн/долл. до 20 грн/долл., поскольку размер золотовалютных резервов не дает Национальному банку возможности проводить интервенции», - сказал Устенко.

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Как сообщал УНИАН, техническая миссия Международного валютного фонда завершит дискуссии с украинскими властями в конце недели, а миссия для обсуждения программы stand-by будет работать в Киеве в начале следующего года.