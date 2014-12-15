Эксперты прогнозируют рост инфляции в Украине до 18% в 2015 году

Эксперты финансовой группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) прогнозируют рост инфляции в Украине до 18% в 2015 году в сравнении с показателем в 12% по результатам 2014 года, говорится в сообщении финансовой группы.

Кроме того, эксперты ICU оценивают падение экономики в 2014 году в 6,3% и прогнозируют снижение ВВП на 2% в 2015 году.

«Инфляция остается существенной проблемой, поскольку она хотя и будет падать, но её среднегодовой уровень будет выше (18%), чем в этом году (12%). Пик роста потребительской инфляции придется на первый квартал, и может достигнуть 25% и выше», - приводятся в тексте сообщения слова руководителя аналитического подразделения группы ICU Александра Вальчишена.

По мнению эксперта, основными негативными факторами, влияющими на украинскую экономику со стороны мировых рынков, станет усиление доллара к основным мировым валютам, закрытие российского рынка для украинских товаров и снижение цен на сырьевой экспорт.

В связи с этим Вальчишен отметил важность принятия реалистичного бюджета на 2015 год, который будет учитывать снижение уровня экспорта и доходов госбюджета.

«Бюджет на следующий год необходимо рассчитывать на пессимистическом сценарии. Соответственно, необходимо закладывать реалистичный объём доходов государственного бюджета и исходя из этого формировать расходы таким образом, чтобы бюджетный дефицит был на уровне 2,5-3%», - сказал Вальчишен.

Читайте такжеИнфляция в Украине в 2015 году может замедлиться до 11% - экономист

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с октябрем 2014 года составила 1,9%, с начала года - 21,2%, против ноября 2013 года - 21,8%.

Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам текущего года до 25%, правительство - на уровне 12-14%, Международный валютный фонд - 16%.