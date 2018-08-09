Поступления от единого социального взноса выросли на 28%

В июле 2018 года обеспечено поступление 19,1 миллиарда гривень единого взноса.

Поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-июле выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 126,8 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В частности, в июле 2018 года ГФС было обеспечено 19,1 миллиарда гривень единого взноса. По сравнению с июлем 2017 года этот показатель вырос на 4 миллиарда гривень, или 26%", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 миллиарда гривень, что на 177 миллиардов гривень, или на 26,7%, выше показателя за 2016 год.

По данным ГФС, поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 180,8 миллиарда гривень, что на 49 миллиардов гривень больше поступлений 2016 года.