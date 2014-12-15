Гривня закрыла межбанк на отметке 16,14 за доллар

В понедельник, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,84/16,14 грн/долл. против 15,80/16,10 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке проходили активно, но спрос традиционно превышал предложение.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,69/20,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2602/0,2655 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк снова снизил официальный курс гривни

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8430 грн/долл., к этому часу было заключено 195 соглашений на 168,77 млн долл.

Напомним, сегодня гривня к середине торгов понизились до 15,90/16,17 грн/долл.