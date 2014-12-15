Российский рубль в стремительном пике - курс доллара превысил 63 рубля, евро - 78

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 4,85 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг отметки 63,03 рубля.

Евро достиг отметки 78,48 рубля, сообщает ТАСС.

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Между тем цена на нефть Brent, от которой зависят котировки российской валюты, в понедельник растет.

Как сообщал УНИАН, это уже четвертый рекорд за день евро и доллара относительно рубля.

В начале торгов курс евро на торгах Московской биржи вырос на 72 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достиг отметки 73 рубля. Курс доллара вырос на 57 копеек - до 58,75 рубля, достигнув нового максимума.

По состоянию на 13:58 мск американская валюта достигла отметки 59,03 руб., что стало очередным историческим максимумом. Евро также установил новый рекорд, показав значение 74,01 руб.

К 15.11 американская валюта повышалась на 2,1 рубля — до 60,3 рубля.

На 15.53 мск курс евро прибавил 2,94 руб. и достиг отметки в 75,20 руб.