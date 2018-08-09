НБУ не видит покупателей для украинской "дочки" "Сбербанка"

Белорусский "Паритетбанк" не может претендовать на покупку "Сбербанка".

Национальный банк Украины в настоящее время не видит покупателей для украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, который в настоящее время рассматривает повторное ходатайство на покупку "Сбербанка" от Белорусского государственного "Паритетбанка", ранее получившего отказ по причине несоответствия требованиям законодательства.

В пресс-службе отметили, что с повторной подачей документов это несоответствие не изменилось. В частности, "Паритетбанк" не может претендовать на покупку "Сбербанка" в Украине, исходя из размера его капитала и портфеля.

Также в НБУ напомнили, что согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности" регулятор рассматривает документы для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в марте отказал Белорусскому государственному "Паритетбанку" в приобретении существенного участия украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства. В конце июня Нацбанк подтвердил получение повторного ходатайства "Паритетбанка".

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.