В пятницу доллар и евро подорожают: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 10 августа: 100 USD – 2711,1393 гривни; 100 EUR – 3143,0238 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2711,1393 (9 августа – 2696,1726)

100 EUR – 3143,0238 (9 августа – 3124,5944)

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Как сообщает УНИАН, 9 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,14/27,17 гривни/доллар.

Текущие котировки на 7 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,46/31,49 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составляет 27,0965 гривни/доллар.