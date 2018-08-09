Рост цен в Украине замедлился до 8,9%: подорожали яйца и транспорт

Рост цен к предыдущему месяцу отрицательный.

Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в июле к предыдущему месяцу отрицательный – на уровне минус 0,7% - после нулевого роста в июне к маю и в мае к апрелю.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 3,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 56,1%, содержание домов и придомовых территорий – на 23,6%, автодорожный пассажирский транспорт – 22,6%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,5%), овощи (16%), фрукты (10%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в июле составила 8,8% в годовом выражении, "минус" 0,1% - к предыдущему месяцу, 3,4% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении составила 9,9%, замедлившись с 11,7% в аналогичном измерении месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.