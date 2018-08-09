Денежная масса в Украине выросла до 1,2 триллиона гривень

При этом денежная база за этот период увеличилась лишь на 0,2%.

Объем денежной массы (агрегат М3 - совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за июль вырос на 1,3% – до 1,229 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной массы вырос на 1,6%.

Согласно приведенным данным, денежная база (совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями) выросла на 0,2% в июле и на 5,4% с начала года - до 420,6 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% - до 399,1 миллиарда гривень, денежной массы - на 9,5%, до 1,208 триллиона гривень.