Чистые резервы НБУ в июле сократились до $6,8 миллиарда

19:18, 09 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 2,4%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 миллиарда долларов, что на 5,6% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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Теги: #междунароные резервы#международные резервы Украины