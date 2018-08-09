Чистые резервы НБУ в июле сократились до $6,8 миллиарда

Текущий уровень резервов выше показателя на начало года на 2,4%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины в июле 2018 года сократились на 2,9% - до 6,832 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 2,4%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 миллиарда долларов, что на 5,6% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.