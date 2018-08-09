Сколько денег украинцы хранят в банках: НБУ назвал цифры

Объем депозитов в украинских банках в июле вырос на 1,5% в гривне, сократился на 0,1% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июль 2018 года вырос на 1,5% – до 515,449 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,1%, до 13,674 миллиарда гривень.

Читайте такжеСвыше половины украинцев не доверяют банкам – исследование

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 5,1% выше показателя на начало года, валютных – на 0,4% ниже.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 1,5% в июле и на 4,1% с начала года - до 592,722 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 0,2% в июле и на 5,7% с начала года - до 16,799 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 миллиарда долларов.