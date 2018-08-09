Украинские банки продолжают сокращать долги перед НБУ

С начала года объем задолженности банков сократился на 14,7%.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 августа 2018 года составил 58,580 миллиарда гривень, что на 0,1% ниже показателя на 1 июля.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 8% в июле и на 2,1% с начала года - до 68,574 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования за 2017 год сократился на 7,9% - до 68,891 миллиарда гривень на 1 января 2018 года.