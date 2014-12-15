«Газпромбанк» потребовал от компании Фирташа срочно погасить кредит на $842,5 млн

Российский «Газпромбанк» потребовал от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, срочного погашения кредита на сумму 842,5 млн долл., в противном случае он может наложить взыскание на 5,679 млрд кубометров природного газа в ПХГ Украины, говорится в сообщении банка.

«В связи с неспособностью «Остхем Холдинг Лтд» исполнить обязательства перед «Газпромбанком» по кредитному договору на сумму 842,5 млн долларов США, банк вынужден объявить кредит и начисленные по нему проценты срочными к погашению», - говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, в случае непогашения кредита и начисленных по нему процентов до 30 декабря 2014 г., банк предъявит требование о погашении кредита к поручителям по кредитному соглашению - четырем заводам по производству минеральных удобрений, входящим в группу Ostchem.

«… (банк – УНИАН) обратит взыскание на предоставленное заводами обеспечение – залог 5,679 млрд куб. м газа в подземных газовых хранилищах в Украине», - подчеркивается в сообщении «Газпромбанка».

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Как сообщал УНИАН, осенью 2013 года российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины.

Холдинг Ostchem входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.