Лукашенко призвал перестать "молиться на одну Россию"

"Мы не можем все время молиться на одну Россию, хоть это и братская нам страна. Потому что, видите, один этот рынок обвалился - и мы следом полетели. Да, у нас когда-то 85% продавалось на российский рынок, сегодня уже 40-45%", - сказал он в понедельник в ходе принятия кадровых решений. Однако, по его словам, Белоруссия хоть и уменьшила зависимость от одного рынка, но, как видно, еще мало. "Плюс добавилась Украина. Не думаю, что лучшая обстановка и в Казахстане. Поэтому любой ценой мы должны выходить на новые рынки. И это можно", - убежден Лукашенко, сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что год был особый и ситуация непростая. "Вы видите, как просела Россия, а это наш основной рынок, - отметил президент. - Вы видите, что творится в Украине, одном из основных наших рынков, война идет, им сегодня не до покупок, тем более сложнобытовой техники и сложнотехнической продукции - "МАЗов", "БелАЗов", тракторов".