Лукашенко призвал перестать "молиться на одну Россию"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу своему правительству любой ценой выходить на новые рынки сбыта белорусской продукции.
"Мы не можем все время молиться на одну Россию, хоть это и братская нам страна. Потому что, видите, один этот рынок обвалился - и мы следом полетели. Да, у нас когда-то 85% продавалось на российский рынок, сегодня уже 40-45%", - сказал он в понедельник в ходе принятия кадровых решений. Однако, по его словам, Белоруссия хоть и уменьшила зависимость от одного рынка, но, как видно, еще мало. "Плюс добавилась Украина. Не думаю, что лучшая обстановка и в Казахстане. Поэтому любой ценой мы должны выходить на новые рынки. И это можно", - убежден Лукашенко, сообщает ТАСС.
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Он подчеркнул, что год был особый и ситуация непростая. "Вы видите, как просела Россия, а это наш основной рынок, - отметил президент. - Вы видите, что творится в Украине, одном из основных наших рынков, война идет, им сегодня не до покупок, тем более сложнобытовой техники и сложнотехнической продукции - "МАЗов", "БелАЗов", тракторов".