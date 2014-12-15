Российский рубль установил рекорд дневного падения с 1999 года

Рубль в понедельник установил рекорд внутридневного падения с 1999 года.

Об этом свидетельствуют данные терминала Bloomberg, сообщает ТАСС.

По отношению к доллару российская валюта в понедельник подешевела на 5,22 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, до 63,4 рубля. По отношению к евро рубль упал на 6,53 рубля до 78,81 рубля.

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Предыдущий антирекорд был установлен 31 марта 1999 года, когда рубль на фоне глобального экономического кризиса подешевел к доллару на 6,43 рубля (с 20,62 до 27,05 рубля), к евро - на 9,3 рубля (с 17,47 до 26,77 рубля).