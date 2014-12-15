Центробанк России в следующем году ждет падения экономики на 5%

Банк России ожидает при стрессовом сценарии развития российской экономики снижения ВВП РФ в 2015 году на 4,5-4,8%, в 2016 году - около 1% и рост в 2017 году на 5,5-5,8%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике, сообщает Прайм.

Стрессовый сценарий Центробанка предполагает снижение цены на нефть в 2015-2017 годах до 60 долларов за баррель.

"Сохранение цен на нефть на низком уровне приведет к еще более существенному, чем прогнозируется в базовом сценарии, снижению потенциальных темпов роста в 2015 году, однако в дальнейшем ожидается ускоренное восстановление этих темпов. Это будет обусловлено, с одной стороны, более низкой базой 2015 года, с другой - более активной структурной перестройкой экономики в стрессовых условиях", - объясняют в Центробанке.

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В дальнейшем, по мере адаптации экономики к изменившимся внешнеэкономическим условиям, чему будет способствовать новый режим курсообразования, ожидается повышение темпов экономического роста, отмечают в Банке России. По мнению регулятора, этому будут способствовать процессы импортозамещения и повышения конкурентоспособности российского экспорта, в том числе его ненефтегазовой составляющей.

"При этом экономический рост будет носить восстановительный характер, в результате чего вероятно значительное краткосрочное превышение темпами роста ВВП тех значений, которые потенциально достижимы в среднесрочном периоде. В результате в 2017 году темпы роста экономики могут составить до 5,5-5,8%", - заключают в Банке России.