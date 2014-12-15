В России «черный понедельник»: рубль упал на рекордные с дефолтного 1998 года 10%

Курс рубля к бивалютной корзине в "черный понедельник" испытал сильнейшее падение со времен дефолтного 1998 года: панические распродажи уже плохо коррелируют с динамикой мировых цен на нефть. Иностранные валюты выросли за день на рекордные за много лет шесть рублей, превысив 64 рубля за доллар и почти достигнув 79 рублей за евро, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.23 мск повышался на 6,3 рубля — до 64,4 рубля, курс евро — на 6,6 рубля, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль с утра в понедельник продолжил терять позиции, даже несмотря на относительно позитивную динамику нефтяных цен. Так, с утра черное золото росло в рамках коррекции, испытывая на прочность уровень в 63 доллара за баррель по марке Brent. Однако к вечеру этот рост был растерян и цена вернулась в минус — ниже 62 долларов.

На этом фоне атаки на рубль возросли. В течение дня (около 16.00 мск) в районе отметки 61 рубль за доллар на рынке отмечался рост активности торгов — их объем за 20 минут составил около 1 миллиарда долларов. При этом курс доллара откатывался вниз более чем на 1 рубль, что позволяет предположить выход ЦБ с интервенциями в поддержку рубля.

Однако передышка продлилась лишь до 17.30 мск, когда доллар и евро опять пошли вверх, обновляя исторические высоты. К вечеру они уже прибавляли по 6 рублей, чего не отмечалось на рынке РФ уже около 15 лет.

Соответствовали мрачному фону и обнародованные ЦБ прогнозы. В частности, регулятор ожидает отток капитала из РФ в четвертом квартале 2014 года на уровне 49 миллиардов долларов. Условия внешних заимствований для эмитентов РФ останутся неблагоприятными по меньшей мере в ближайшие один-два квартала в условиях санкций, которые сохранятся до конца 2017 года. Падение ВВП РФ при сохранении цены на нефть в 60 долларов за баррель на среднесрочную перспективу составит 4,5-4,7% в 2015 году и 0,9-1,1% в 2016 году, считает ЦБ.