Российский рубль стал самой слабой валютой в мире

Понедельник, 15 декабря, стал «черным» для российского рубля — за день российская валюта рухнула более чем на 8%.

По темпам девальвации рубль до 15 декабря уступал только гривне: с начала этого года российская валюта потеряла в долларовом выражении почти 40% своей стоимости, украинская – 46%, сообщает РБК.

Остальные «слабые» валюты - ганский седи и аргентинский песо, идущие следом, обесценились всего на четверть.

После обвала понедельника суммарные потери рубля с начала года составили почти 48%, что вывело его в лидеры мирового падения.

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Курс доллара расчетами "завтра" к 20.23 мск повышался на 6,3 рубля - до 64,4 рубля, курс евро - на 6,6 рубля, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.