Курс евро в российских банках достиг почти 86 рублей

21:09, 15 декабря 2014
Финансы
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Курс доллара уже превысил 68 рублей.

REUTERS

Наличный курс евро в России достиг почти 86 рублей.

Это следует из информации, размещенной на РБК. 

В то же время, наличный курс доллара уже превысил 68 рублей.

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Как ранее сообщал УНИАН, российский рубль стал самой слабой валютой в мире. После обвала понедельника суммарные потери рубля с начала года составили почти 48%, что вывело его в лидеры мирового падения

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