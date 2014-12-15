Курс евро в российских банках достиг почти 86 рублей
21:09, 15 декабря 2014Финансы
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Курс доллара уже превысил 68 рублей.
REUTERS
Наличный курс евро в России достиг почти 86 рублей.
Это следует из информации, размещенной на РБК.
В то же время, наличный курс доллара уже превысил 68 рублей.
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Как ранее сообщал УНИАН, российский рубль стал самой слабой валютой в мире. После обвала понедельника суммарные потери рубля с начала года составили почти 48%, что вывело его в лидеры мирового падения
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