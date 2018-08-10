Обвал продолжается: рубль обновил двухлетний минимум к доллару

Новое падение стало неожиданостью для биржевиков, ранее аналитики прогнозировали на пятницу начало восстановления позиций рубля после двухдневного обвала.

Курс российского рубля к доллару США в пятницу, 10 августа, продолжил свое падение, преодолев психологический барьер в 67 рублей за доллар, следует из данных на сайте Московской биржи.

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Сегодня российский рубль в очередной раз обновил двухлетний минимум к доллару, рухнув до уровня торгов августа 2016 года на опасениях введения Штатами новых санкций против России и возможности дальнейшего ужесточения санкционнной политики.

Это стало неожиданостью для биржевиков, поскольку ранее аналитики прогнозировали на пятницу начало восстановления позиций рубля после двухдневного обвала. Данный прогноз основывался на предположении, что первая реакция инвесторов на угрозу введения новых санкций должна была пройти и курс нацвалюты России вернется к росту.

Причинами резкого падения российской валюты стали анонсированные 8 августа планы США ввести новые санкции против России из-за ее покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Это вызвало немедленное падение курса рубля и обвалило российский фондовый рынок.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив, что причиной обвала рубля стала не только текущая волатильность на рынках из-за будущих санкций США, но и нестабильная ситуация на развивающихся рынках.

Ожидается, что первый пакет ограничительных мер по отношению к России будет введен 22 августа.

Отмечается, что первые ограничения будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химоружия и не допустит в Россию международных инспекторов, власти США могут ввести дополнительные санкции.