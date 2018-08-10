Турецкая лира рухнула к доллару до исторического минимума

Президент Турции отреагировал на обвал нацвалюты словами: "Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог".​

Курс турецкой лиры продолжил снижаться по отношению к доллару и после открытия торгов в пятницу, 10 августа, упал на 14%, до показателя 6,47 лиры за американскую валюту.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

"На открытии торгов турецкая валюта торговалась на уровне 5,5 лиры за доллар, однако в 9:15 лира обвалилась до своего исторического минимума в 6,46 лиры. Спустя полчаса она отыграла до 5,9 и продолжает торговаться на этом уровне до настоящего времени. Для сравнения: еще в апреле за 1 доллар давали 4 турецкие лиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колебания национальной валюты происходят на фоне ухудшения американо-турецких отношений. 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции республики санкции. Поводом стал отказ Анкары освободить арестованного по подозрению в шпионаже и в связях с исламским проповедником Фетуллахом Гюленом (Турция считает его террористом) американского пастора Эндрю Брансона.

Накануне турецкая лира также упала на 4%, до 5,42 лиры за доллар. Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на такой обвал национальной валюты словами: "Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог".​