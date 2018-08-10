Atlantic Council: Украинскую гривню ждут серьезные проблемы без транша МВФ

Эксперты допускают, что без денег фонда украинскую валюту ждет девальвация, похожая на ту, от которой страдает турецкая лира.

Не исключено, что Украина может вполне спокойно пережить период выборов без получения очередного транша от МВФ. Но в таком случае украинские политики пойдут на большой риск, который того не стоит.

Об этом Atlantic Council сказал главный стратег по развивающимся рынкам компании Bluebay Asset Management Company Тимоти Эш, комментируя возможные последствия для Украины, если она не получит очередную порцию финансовой поддержки от фонда.

Он обращает внимание на то, что баланс счетов украинского минфина сейчас самый низкий со времен Майдана. Таким образом, появилась зависимость от улучшения наличной бюджетной позиции и того, останутся ли рынки открытыми. Приходится иметь дело с обслуживанием долга, которое без денег МВФ и при условии потери доступа к рынкам упадет на плечи валютных резервов. НБУ на данный момент накопил 18 миллиардов долларов. И на первый взгляд это немало. Но сезонные колебания теперь действуют против гривны. Кроме того, украинцы часто покупают больше иностранной валюты перед выборами. Если резервы сократятся, ситуация может зайти в замкнутый круг.

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«Зачем идти на такой риск и не повышать цену на газ для населения, если 6,5 миллионов домохозяйств в Украине уже пользуются субсидиями?» - отмечает Эш.

По мнению профессора Джорджтаунского университета и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, вероятность начала финансового кризиса в Украине высокая. Он тоже указывает на уязвимости, связанные с запасами наличности в Министерства финансов, которые почти исчерпаны. Ведомство разумно поступило, продав краткосрочные внутренние долларовые бонды с доходностью ниже 6%. Но этого может оказаться мало.

«Другой страх в том, что гривня может обвалиться. Она уже потеряла 4% стоимости за неделю. В это время турецкая лира обвалилась на 30% за четыре месяца. Опасения в том, что гривня может пойти по стопам турецкой валюты», - считает Аслунд.

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Главным беспокойством он называет возможность истощения украинских валютных запасов. Сейчас они составляют 17,7 миллиардов долларов. Этой суммы хватит на 3,2 месяца импорта. Принято считать, что три месяца импорта – это абсолютный минимум для страны. А Украина приближается к периоду выплат по внешним долгам. По мнению Аслунда, украинское правительство может выкрутиться, если выполнит требование МВФ относительно поднятия цен на газ для населения. Тогда Киев получит 1,9 миллиард долларов от фонда в течение месяца, а еще 3 миллиарда поступят от других источников.

В свою очередь, вашингтонский аналитик и бывший главный экономист посольства США в Киеве Оксана Бедратенко предостерегает, что без денег МВФ Украине будет сложно сохранить макроэкономическую стабильность. Она указывает на то, что с июня Нацбанк был вынужден потратить часть валютных запасов на поддержку гривны. Угрозы для украинской валюты будут расти осенью, когда Киеву нужно будет увеличить импорт энергоносителей и провести выплаты по внешним долгам.

МВФ нужно действовать прямо сейчас, чтобы уменьшить давление на украинские валютные запасы. Если транш не поступит до осени, просмотр программы фонда может застрять в процессе формирования бюджета Украины на 2019 год. Таким образом, очередной перерасчет суммы помощи будет отодвинут на конец года. И с началом дебатов в Киеве МВФ придется рассмотреть возможные риски от проекта бюджета, который может оказаться не простым, учитывая рост популистских настроений среди украинских политиков перед выборами.