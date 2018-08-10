Украинский предприниматель Василий Хмельницкий создаст аналог UNIT.City в Астане

Идею сотрудничества между Украиной и Казахстаном в области создания инновационных парков поддержал премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев.

В Казахстане может появиться аналог киевского инновационного парка UNIT.City.

Об этом инвестор Василий Хмельницкий рассказал в интервью для The Astana Times. Украинцы готовы поделиться своим опытом и наработками в создании технологичного проекта: к строительству UNIT.City в Киеве команда проекта готовилась в течение 10 лет, изучая мировой опыт.

«Наша задача – построить хорошую экосистему, чтобы талантливые люди захотели остаться в своей стране; чтобы они получали новые знания, привлекали инвестиции и получали наставничество. Самое главное, что, общаясь друг с другом, они могут обмениваться идеями и способами делать что-то, открывать новые компании и стартапы. Это, безусловно, должно дать толчок развитию IT в Казахстане», - сказал Хмельницкий.

Идею сотрудничества между Украиной и Казахстаном в области создания инновационных парков поддержал премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев. Правительство готово помочь проекту ресурсами и специальными условиями, а также предоставить соответствующие помещения.

Проект UNIT.City в Киеве включает IT и Big Data школы, где учится около тысячи студентов, а также 3D-лабораторию. В парке располагаются порядка 50 инновационных компаний, которые сами создают продукты и продолжают их развивать. Средний рост таких компаний в Украине составляет 30%, а в UNIT.City этот показатель достигает 50%.

В Украине UNIT.City был открыт два года назад. В ходе подготовки был изучен опыт таких стран, как Китай, Индия, Беларусь, Казахстан и США, чтобы создать максимально благоприятную экосистему для экономического роста.

Василий Хмельницкий – основатель инвестиционной группы UFuture. Приоритетные направления деятельности компании – инновации, высокотехнологичная промышленность, возобновляемая энергетика, фармацевтика и образование. Предприниматель инвестирует в развитие инновационных парков UNIT.City и LvivTech.City, одной из лидирующих компаний рынка альтернативной генерации Украины UDP Renewables, индустриального парка «Белая Церковь», аэропорта «Киев», фармацевтической компании «Биофарма». Василий Хмельницкий является инициатором Киевского международного экономического форума (КМЭФ), основателем IT-фабрики UNIT.Factory и Lean Institute Ukraine (LIU), Школы малого и среднего предпринимательства (МСП). Возглавляет наблюдательный совет Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».