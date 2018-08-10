В Нацбанке рассказали, благодаря чему цены в Украине замедлили рост

Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

Снижение инфляции в годовом измерении в июле до 8,9% было ожидаемым и соответствует траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете.

Читайте такжеГривня опустилась до 27,26 за доллар

Как говорится в комментарии Национального банка Украины, замедление потребительской инфляции прежде всего обусловлено замедлением роста цен на продукты питания благодаря ощутимому расширению их предложения.

Кроме того, как отметил НБУ, менее существенно выросли цены на отдельные непродовольственные товары в результате укрепления курса гривни к валютам стран - торговых партнеров в предыдущие месяцы, что, в частности, было обусловлено жесткой монетарной политикой Национального банка.

«Несмотря на ослабление давления со стороны цен на продукты питания и отдельные непродовольственные товары, фундаментальное инфляционное давление остается высоким на фоне устойчивого потребительского спроса», -подчеркнули в НБУ.

В то же время, как отметил регулятор, текущие монетарные условия являются достаточно жесткими для обеспечения сохранения динамики потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка и ее возврата в целевой диапазон в IV квартале 2019 года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.