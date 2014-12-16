Центробанк России поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%

Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

"Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски", — говорится в сообщении.

Кроме того с 16 декабря кредиты будут предоставляться по плавающей процентной ставке, взамен нынешней фиксированной.

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"В целях усиления действенности процентной политики кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, на срок от 2 до 549 дней с 16 декабря 2014 года будут предоставляться по плавающей процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 п.п.", - отмечают в ЦБ.

Накануне за один день понедельника 15 декабря российский рубль потерял более 8% стоимости.