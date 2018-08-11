Баланс недели: инфляция сокращается, железнодорожники "машут ручкой" России, а аграрии определили объемы экспорта зерна

Пока часть членов Кабинета министров наслаждается августовскими отпусками, министр инфраструктуры Владимир Омелян сделал громкое заявление - ответ на усиливающуюся транспортную блокаду нашей страны со стороны путинской России, распространившуюся на украинское побережье Азовского моря. Министр сообщил о подготовке решения о закрытии пассажирского железнодорожного сообщения с РФ.

«Мы подготовили комплекс мер на действия российской стороны, которые связаны с ситуацией в Азовском море, оккупацией части восточных областей, и мы считаем, что закрытие железнодорожного сообщения должно повлиять на это. Но до решения правительства или СНБО мы это не комментируем, поскольку это должно быть утверждено и на правительственном уровне», - заявил министр.

Позже Омелян уточнил, что пока речь идет о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения, так как по грузовому сообщению есть проблема не только с тем, что госкомпания «Укрзализныця» может лишиться существенных поступлений, но и с выполнением норм международного права, в частности, относительно тех обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации.

Идею сокращения транспортных связей с агрессором поддержал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, который на своей странице Facebook заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом - однозначно правильное предложение Министерства инфраструктуры. При этом он добавил, что нужно еще рассмотреть вопрос прекращения автобусного сообщения с Россией.

Министр инфраструктуры вспомнил об еще одной проблеме «Укрзализныци», наследии советских времен, - плацкартных вагонах. По его словам, министерство хочет, чтобы со временем украинские пассажиры распрощались с этим малокомфортным типом передвижения по железной дороге.

«Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов. Мы постараемся это сделать на протяжении пяти лет», - заявил Омелян, признавшись при этом, что сам периодически пользуется плацкартными вагонами в своих поездках по стране.

На уходящей неделе о проблемах «Укрзализныци» и необходимости выведения компании из состояния упадка вспомнил и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Компания-миллиардер, «Укрзализныця» была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка», - заявил глава правительства.

Премьер пообещал, что одновременно с обновлением фондов будет проходить и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручной регуляции.

Экспорт пшеницы

В пятницу участники зернового рынка и Министерство аграрной политики объявили о согласовании объемов экспорта пшеницы в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019). Согласно подписанному Меморандуму, ожидаемый объем экспорта этой важной для агросектора зерновой культуры составит 16 млн тонн.

«Факт подписания Меморандума говорит о том, что правительство и участники рынка в состоянии найти компромисс в балансах потребления и экспорта украинского зерна. Украина традиционно производит больше, чем потребляет, и Украина является важным игроком на внешних рынках. Этим Меморандумом мы также подтверждаем, что Украина является стабильным, надежным партнером и поставщиком зерна на внешние рынки», - сказал первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк.

Стороны согласовали объем экспорта продовольственной пшеницы на уровне 8 млн тонн, непродовольственной пшеницы (фуража) - также 8 млн тонн и объем поставок на внутренний рынок - 5 млн тонн.

Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, отвечая на вопрос журналистов о снижении прогнозируемых объемов экспорта по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, отметил, что благодаря более высоким мировым ценам страна получит больше валютной выручки, несмотря на некоторое снижение физических объемов поставок.

«С уверенностью можно сказать, что валовая выручка, полученная страной от экспорта пшеницы в этом сезоне, в денежном выражении будет выше, чем в предыдущем сезоне, независимо от того, что в тоннаже эта цифра может изменяться. Этому способствует международный рост цен», - отметил Горбачев.

Всего с начала 2018-2019 МГ, по данным Минагрополитики, было экспортировано 2,8 млн тонн зерновых, в том числе 1,3 млн тонн пшеницы.

Минагрополитики также сообщило, что, по состоянию на 8 августа, аграрии намолотили почти 30,7 млн тонн зерна на площади 8,9 млн га, из которых озимой пшеницы – 22,8 млн тонн. По данным ведомства, это составляет 91% к прогнозу.

Снижение инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о достигнутой в прошлом месяце дефляции к предыдущему месяцу на уровне минус 0,7% - после нулевого роста в июне к маю и в мае к апрелю. По сравнению с декабрем 2017 года, цены выросли на 3,6%.

В годовом выражении цены потребительского рынка в прошлом месяце выросли на 8,9% по сравнению с инфляцией на уровне 9,9% месяцем ранее.

Таким образом, пока ценовая ситуация находится в рамках годового прогноза Национального банка и правительства - на уровне 8,9-9,0%. Впрочем, расслабляться рано: снижение потребительских цен в июле-августе – это характерное для Украины явление, фиксируемое многие годы.

Нацбанк, осуществляющий поддержку курса гривни и платежи по госдолгу, сообщил о снижении объема международных резервов Украины в июле на 1,3% - до 17,749 млрд долл. В НБУ объяснили это платежами по валютному государственному долгу в размере 321,5 млн долл. и интервенциями на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор продал на 64,4 млн долл. больше, чем купил.

По состоянию на 1 августа, объем международных резервов покрывал три месяца будущего импорта, находясь на минимально допустимом пороге.

Разящий меч

Уходящая неделя порадовала нас новостями о развитии военно-промышленного комплекса нашей страны. В частности, Украина начала сборку первого экспериментального корпуса бронетранспортера БТР-4. Выполняется эта важная работа на харьковском госпредприятии «Завод имени Малышева», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».

По словам президента Петра Порошенко, в случае успешного прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску новой техники.

На уходящей неделе Верховный главнокомандующий страны также сообщил о готовности Украины начать серийный выпуск дефицитных боеприпасов. Речь идет об изготовлении артиллерийских снарядов больших калибров на предприятиях «Укроборонпрома». Испытания этих боеприпасов состоялись в первом квартале этого года. По словам главы государства, они прошли успешно.

Кстати, на уходящей неделе в Интернете появилось первое фото новой украинской самоходной артиллерийской установки «Богдан». Она имеет колесное шасси и пушку калибра 155-мм.

«В живую» артиллерийскую установку можно будет увидеть на параде ко Дню Независимости 24 августа в Киеве.

Следующая неделя обещает быть жаркой. И не только из-за погоды. После двухнедельного перерыва может состояться заседание Кабинета министров, аграрии продолжат собирать ранние зерновые, Госстат проинформирует о ситуации с внешней торговлей, а страна будет готовиться к празднику Дню Независимости.

Ярослав Самолюк