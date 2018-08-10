Украина за годы независимости направила на капитализацию госбанков 250 миллиардов

В Минфине анонсировали регулярную публикацию отчетности о деятельности госбанков.

Государственные банки и банки с государственной долей занимают более 50% банковского рынка, и на их капитализацию за годы независимости государство направило около 250 млрд грн.

Читайте такжеПарламент принял закон о независимых набсоветах в госбанках

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, которое анонсировало регулярную публикацию отчетности об основных показателях деятельности госбанков, практическом внедрении ими утвержденных стратегий и работе с портфелями проблемных активов.

Отмечается, что данные будут публиковаться в виде квартальных и полугодовых отчетов.

Также сообщается, что формат новой отчетности будет обнародован до 1 сентября, первый расширенный отчет выйдет 1 ноября.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».