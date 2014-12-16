Московская биржа вчера перестала принимать заявки на валюту из-за рекордного обвала рубля

Московская биржа перестала в ходе вечерней сессии понедельника принимать заявки на пары доллар/рубль и евро/рубль из-за достижения предельных параметров риск-менеджмента, сообщает Reuters со ссылкой на комментарий биржи.

Пара доллар/рубль выросла к вечеру до отметки 64,4459 - верхней границы ценового коридора, установленной биржей.

"В понедельник, 15 декабря, верхняя граница его (ценового коридора) была установлена на уровне 64,4459 рубля за доллар, соответственно участники рынка не могут выставить заявки выше этой цены", - говорится в ответе биржи на запрос Reuters, в котором она ссылается на Методику определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

"Это один из риск-параметров. После 19 часов мск он не изменяется".

Пара евро/рубль также достигла вечером верхней границы ценового коридора, сообщила биржа.

Читайте такжеБанки России из-за обвала рубля уже закупают пятизначные табло для обмена валютСогласно сообщению на сайте биржи, значение верхней границы ценового коридора в отношении пары доллар/рубль было изменено в 18.49 мск.

В отношении пары евро/рубль оно было изменено в 18.28 мск и установлено на уровне 78,8718.

Биржа уточнила, что во вторник установит новые параметры риск-менеджмента для следующей торговой сессии.

Кроме того, биржа сообщила об изменении ставок обеспечения на валютном рынке с 16 декабря 2015 года. В отношении доллара и евро установлена ставка 10 процентов для всех трех уровней, в то время как раньше для этих валют действовали ставки от 8 до 9 процентов в зависимости от уровня.