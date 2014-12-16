Банки России из-за обвала рубля уже закупают пятизначные табло для обмена валют

Ряд банков России, активно работающих на рынке розничного обмена валют, начали закупать новые 5-значные уличные табло — содержащие три символа до запятой и два после, пишут "Известия".

Читайте такжеКурс евро в российских банках достиг почти 86 рублейБанкам придется менять 4-значные табло, если курс доллара/евро достигнет отметки в 100 рублей или превысит ее. Сменить быстро цифровые вывески при таком пессимистичном сценарии получится далеко не у всех, в том числе потому, что табло тоже дорожают. Поэтому появится узкий бизнес, представители которого станут на месте перепрограммировать таблички и передвигать запятую вправо.

Читайте такжеРоссийский рубль стал самой слабой валютой в миреВ компаниях-производителях подтверждают интерес банков к смене вывесок валют. Например, в компании «РОСТ-электро» отметили, что спрос на новые 5-значные табло наблюдается уже последние два месяца, 6–7 заказов в месяц. В компании пояснили, что новыми табло интересуются как обменники в центре Москвы, так и на окраинах. В компании «Элпи технология» сообщили, что недавно один банк заказал 30 световых уличных табло валют с пятью индикаторами для оперкасс вне кассового узла. Производители не называют банки-покупатели, ссылаясь на коммерческую тайну.

Основной причиной обвала рубля является падение цены нефти со 100 до $60 за баррель, причем у дальнейшего снижения нефтяных цен есть еще значительный потенциал — не исключен и уровень $40 за баррель.

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