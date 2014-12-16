Цена на золото резко упала на фоне обвала рубля

Стоимость золота на торгах в Нью-Йорке опустилась почти на 2% - с 1210 долларов до 1190,6 доллара за унцию (цены спотового рынка), передает ПРАЙМ.

Контракты на поставку золота в феврале подешевели на 1,2% до 1207,7 доллара за унцию.

Причинами снижения стали ожидание ужесточения денежно-кредитной политики США по итогам начинающегося 16 декабря заседания Федеральной резервной системы и обвал рубля, считают эксперты.

Читайте такжеБанки России из-за обвала рубля уже закупают для обменников пятизначные табло валютПо их оценкам, Россия может начать продажу золота из резервов, чтобы остановить падение национальной валюты.

В понедельник курс рубля к доллару снизился почти на 10% до 64,4 рубля за доллар. В ночь на вторник Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых из-за роста девальвационных ожиданий.