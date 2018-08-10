В Украине дорожает доллар: курсы валют

Официальный курс НБУ на 13 августа: 100 USD – 2724.5640 грн; 100 EUR – 3121.2605 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2724.5640 (10 августа – 2711.1393)

100 EUR – 3121.2605 (10 августа – 3143.0238)

В пятницу, 10 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,30/27,33 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 10 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.