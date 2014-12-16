Еврокомиссар: международным донорам нужна оценка МВФ ситуации в Украине

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан уверен, что международная донорская конференция для Украины состоится в начале следующего года.

Об этом он сказал в понедельник, 15 декабря, в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по завершении первого заседания Совета ассоциации.

По словам Хана, для проведения такого мероприятия «необходимо иметь конкретную дорожную карту с конкретными результатами». Еврокомиссар напомнил, что делегация Международного валютного фонда проводит оценку по макроэкономической ситуации, которая также будет «заложена в общую оценку для всех международных доноров».

«Как быстро будет сделана эта оценка, и будет понятно по дорожной карте и конкретных действиях и инициативах, которые мы хотели бы видеть, мы определим (дату - УНИАН). Но у меня нет сомнения, что мы сможем организовать эту конференцию в начале года», - подчеркнул он.

Читайте такжеМВФ: Украине нужна дополнительная помощь в $15 млрдКак сообщал УНИАН, 11 декабря в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина хочет провести в 2015 году международную донорскую конференцию для утверждения плана восстановления страны и получения дополнительной финансовой помощи в размере 15 млрд долл.

В июле Группа высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине приняла решение о проведении международной донорской конференции, во время которой страны-доноры, в первую очередь G7, а также международные финансовые организации, помогут нашей стране подготовить программу экономического развития Украины и найти средства на ее реализацию. Конференция в поддержку Украины может состояться в конце января – начале февраля 2015 года.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе посол Константин Елисеев отмечал, что сейчас ведется активная подготовка мероприятия. Как ожидается, отдельным пунктом повестки дня конференции станут вопросы восстановления Донбасса.