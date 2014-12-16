В Госдуме РФ считают, что повышение Центробанком ключевой ставки - безумие

Повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 17% похоже на безумие, может, оно и замедлит падение рубля в краткосрочной перспективе, но не оставит шансов для развития российской экономики, считает первый замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, первый зампред комитета по экономполитике Михаил Емельянов, передает РИА "Новости".

Совет директоров Банка России с 16 декабря повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, сообщил регулятор.

Читайте такжеЦентробанк России поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%"Повышение ставки рефинансирования до 17% похоже на безумие. Остановит ли это падение рубля? Может быть, в краткосрочной перспективе и замедлит, но ценой этого будет полное убийство экономики. Это не дает никаких шансов на развитие российской экономики, заранее прогнозирует стагнацию", — сказал Емельянов.