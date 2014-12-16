Российская валюта продолжает падать: доллар достиг почти 65 руб., евро - 81

10:45, 16 декабря 2014
Финансы
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Российский рубль продолжает слабеть, устанавливая новые рекорды.

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11.16 мск. Доллар почти достиг 65 рублей, евро достиг 81 рубля, рубль полностью растерял рост, отмечавшийся после повышения ключевой ставки, сообщает ТАСС.

В 11:13 стоимость евро на бирже достигла 79.38 руб. Позже единая европейская валюта незначительно подешевела - в 11:17 евро торговался на уровне 79,02 руб.

Напомним, Центральный банк России после рекордного обвала рубля в час ночи по московскому времени резко поднял ключевую ставку c 10,5% до 17%.

Накануне за один день понедельника 15 декабря российский рубль потерял более 10% стоимости и стал самой слабой валютой в мире.

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Курс рубля к бивалютной корзине в "черный понедельник" испытал сильнейшее падение со времен дефолтного 1998 года.

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Иностранные валюты выросли за день на рекордные за много лет шесть рублей, превысив 64 рубля за доллар и почти достигнув 79 рублей за евро.

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