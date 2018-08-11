Турция готовится перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте

По словам президента Турции, если страны Европы захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Иран и Россия.

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если страны Европы захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, отметил он. «Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары», - приводит Anadolu слова турецкого президента.

Как сообщал УНИАН, провал переговоров о снятии введенных санкций США против Турции и решение президента США Дональда Трампа вдвое повысить ставки защитных пошлин на импорт турецкой стали и алюминия вызвали рекордное ослабление лиры: в четверг, 9 августа, она потеряла более 14% стоимости.

Резкое обесценение вынудило власти страны объявить первые меры по борьбе с кризисом - президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан продавать золото и иностранную валюту, а правительство представило план ужесточения фискальной и монетарной политики.