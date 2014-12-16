Второй день стремительного пике рубля: доллар почти 67 руб., евро - 83 руб.

Курс доллара вырос на 2,55 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов и достиг отметки 66,99 рубля (на 12:00 мск). Курс евро увеличился до отметки 83 рубля, что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 4,13 рубля, сообщает Прайм.

После повышения ключевой ставки Банка России до 17% доллар и евро опустились на открытии сегодняшних торгов на 6 рублей, однако к настоящему моменту рост доллара и евро от минимумов сегодняшних торгов составляет 9-10 рублей.

Так, в начале сегодняшних торгов курс доллара достигал отметки 58,15 рубля, а курс евро - 72,45 рубля. Кроме того, доллар вырос к рублю с начала года более чем в 2 раза. В начале 2014 года курс доллара составлял 32,8 рубля.

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Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,59% - до 59,63 доллара, WTI - на 2,06% - до 54,78 доллара.

При этом стоимость барреля Brent опустилась до минимума с июля 2009 года, а цена за баррель WTI упала до минимума с мая 2009 года.