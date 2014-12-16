Всемирный банк и ЕБРР обещают Украине больше денег, но только после реформ

Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовы увеличить финансовую и консультационную поддержку Украины, но при условии выполнения плана реформ и преодоления коррупции, заявили в ходе международного семинара по вопросам реформирования системы финансовой отчетности глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан и глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

«Общий портфель проектов группы Всемирного банка в Украине составляет 6,2 млрд долл. Но мы можем сделать больше, и мы будем делать больше, поддерживая Украину в это крайне непростое время, - сказал Фан. – Но для нас также важно увидеть то, что власти проводят реформы, эффективно борются с коррупцией, улучшают инвестиционный климат».

При этом Фан не назвал объемов дополнительной помощи, отметив, что выдвигаемые Всемирным банком условия получения средств направлены в первую очередь на улучшение ситуации в стране и на благо украинцев.

В свою очередь Аджунер напомнил, что общий пакет проектов ЕБРР в Украине также значителен и составляет порядка 6,5 млрд долл. «Только в этом году мы вложили в Украину порядка 1 млрд евро в рамках целого ряда кредитных программ. И мы надеемся продолжить в таком же темпе при условии реформирования страны. Более того, мы готовы сместить акценты – например, в сторону развития малого и среднего бизнеса, если увидим движение навстречу нашим пожеланиям», - подчеркнул глава представительства ЕБРР.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк и ЕБРР наряду с Международным валютным фондом являются ключевыми и основными кредиторами Украины. В апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

В марте текущего года в ЕБРР подчеркивали, что готовы предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».