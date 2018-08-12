Эрдоган призвал турок сдавать валюту в банки для спасения лиры

02:49, 12 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Новое время.

"Если под вашей подушкой доллары, доставайте их. Если есть евро, доставайте их. Немедленно несите их в банки и конвертируйте в турецкую лиру. Таким способом мы будем бороться в этой войне за независимость и будущее. Потому что это язык, который они понимают", - сказал Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, в пятницу турецкая лира обесценилась на 18% - всего с 2001 года на фоне заявления президента США Дональда Трампа о удвоение таможенных тарифов на турецкую сталь и алюминий. До этого турецкая лира обесценилась на треть на фоне опасений, что контроль Эрдогана над экономикой расширится.

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Теги: #лира#Эрдоган не волнуется