В оккупированном боевиками Донецке доллар продают по 21 гривне, евро - по 26

В обменных пунктах оккупированного боевиками Донецка за один доллар просят 21 гривню, сообщает ОстроВ.

Евро сегодня в Донецке продают уже по 26 гривень.

Разница между покупкой и продажей доллара в Донецке составляет 3 гривни, евро - 4 гривни.

Читайте такжеВторой день стремительного пике рубля: доллар почти 67 руб., евро - 83 руб.Напомним, в Киеве банки сегодня продают доллары в среднем по 16,53 грн, евро - по 20,58.