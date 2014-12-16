В оккупированном боевиками Донецке доллар продают по 21 гривне, евро - по 26
12:43, 16 декабря 2014Финансы
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Разница между покупкой и продажей доллара в Донецке составляет 3 гривни, евро - 4 гривни.
Валюта в Донецке дороже, чем в Киеве / Фото Сергей Снукерманов / Facebook
В обменных пунктах оккупированного боевиками Донецка за один доллар просят 21 гривню, сообщает ОстроВ.
Евро сегодня в Донецке продают уже по 26 гривень.
Разница между покупкой и продажей доллара в Донецке составляет 3 гривни, евро - 4 гривни.
Читайте такжеВторой день стремительного пике рубля: доллар почти 67 руб., евро - 83 руб.Напомним, в Киеве банки сегодня продают доллары в среднем по 16,53 грн, евро - по 20,58.
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