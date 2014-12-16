На руках у населения находится несколько десятков миллиардов долларов - эксперт

Национальный банк Украины провоцирует растущую долларизацию Украины, и в настоящее время «на руках» у населения находится несколько десятков миллиардов наличных долларов, написал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в своем блоге.

По мнению Наймана, Национальный банк Украины по непонятным причинам продолжает стремительными темпами выплескивать в экономику наличную гривню с темпами прироста 24% годовых, что стабильно подогревает девальвацию гривни и поддерживает бегство вкладчиков из банков. «НБУ сейчас, сознательно или нет, провоцирует растущую долларизацию Украины. Сравните – сейчас в обращении находится 282 млрд грн или менее 15 млрд долл. по текущему курсу черного валютного рынка. При этом на руках у населения находится несколько десятков миллиардов наличных долларов. Понятно, что в таких условиях процветает теневая экономика за счет постоянного угнетения белой экономики», - написал он.

Эксперт напомнил, что практически весь год продолжается бегство депозитов из банков, в том числе за январь-ноябрь физлица вывели из украинских банков 51 млрд грн и 8,7 млрд долл. При этом, по мнению Наймана, состояние банковской системы усугубляется невзвешенной жесткой монетарной политикой НБУ. Одновременно, стремительно растет просрочка проблемных кредитов. «Ряд из них объективно возникают у людей, воюющих сейчас на АТО. Но большая часть проблемки – это результат Крыма и «донецких республик». Есть также ряд предпринимателей, которые сознательно пошли на просрочку, надеясь на банкротство банка-кредитора и последующее списание большей части кредита. В борьбе за возврат кредитов от таких «бизнесменов» банкам необходима господдержка», - добавил он.

По мнению Наймана, в отличие от наличного сегмента денежного рынка, на безналичном Нацбанк проводит политику монетарного «голода» для банков, поскольку в октябре и ноябре монетарная база сокращалась, а ее годовые темпы прироста составили лишь 13,8%. «Широкая денежная масса растет еще меньшим темпом – 10,4% годовых. Так как инфляция превышает 20% годовых, это означает реальное уменьшение оборотного капитала бизнеса, а также задыхающиеся в кризисе ликвидности банки», - пояснил он.

Эксперт отметил, что возлагает надежды на новое правительство, которому необходимо заложить в бюджет умеренный дефицит на уровне до 2% ВВП, что будет способствовать снижению непокрытой эмиссии гривни. «Но хотелось бы увидеть не только повышение тарифов и сокращение социальных расходов, но и реальный удар по коррупционным схемам, госзакупки и т.п.», - добавил Найман.

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Как сообщал УНИАН, денежная масса в Украине в январе-ноябре 2014 года выросла на 6,9% - до 971,8 млрд грн, монетарная база – также на 6,9%, до 328,4 млрд грн. Объем наличности вне банков за этот период вырос на 18,8% - до 282,4 млрд грн.

Общий объем депозитов в украинских банках в январе-ноябре 2014 года снизился на 14,1% в национальной валюте - до 362,9 млрд грн, на 29,6% - в иностранной валюте, до 21,7 млрд долл.