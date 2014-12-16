Российский бизнес, чтобы не разориться, просит власть узаконить цены в у.е.

Общественная бизнес-организация «Опора России» направит обращение в Минэкономразвития с просьбой узаконить использование условных единиц в магазинных ценниках, а также при исполнении госконтрактов. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент общественной организации Александр Жарков.

Читайте такжеБанки России из-за обвала рубля уже закупают пятизначные табло для обмена валютПо его словам, в случае отказа предприниматели будут вынуждены «либо менять ценники по несколько раз в день, либо завышать их заранее», иначе они разорятся. При этом большая часть товаров на российских прилавках закупается предпринимателями в евро.

"Соответственно, без повышения цен мы будем терпеть колоссальные убытки. Может быть, стоит вернуться к практике использования у.е. десятилетней давности? Это не худшая практика, а без нее мы потеряем линейку иностранных товаров", — говорит Жарков.

Он добавил, что продавать продукты за условные единицы нужды пока нет, а вот в отношении непродовольственных товаров такая необходимость назрела. В первую очередь, по словам Жаркова, речь идет о бытовой технике, одежде и медицинском оборудовании.

"Удар пришелся и по компаниям, исполняющим госконтракты, если они требуют закупок в валюте, — а это достаточно большое количество контрактов. Аванса нет, не исполнить контракт мы не можем. И многие терпят очень серьезные убытки", — говорит Жарков, добавляя, что пока сложно определить, чему будет эквивалентна условная единица.

Помощник министра экономического развития Елена Лашкина заметила, что в ведомство предложения предпринимателей еще не поступили.

Профессор Международного института развития Алексей Скопин счел введение ценников в условных единицах целесообразным.

"Исходя из бизнес-логики, такое решение напрашивается. Но важно будет разделить товары на две группы — импортные и отечественные и разрешить у.е., соответственно, только для первых. Для русских производителей введение нерублевых цен абсолютно необоснованно, могут начаться спекуляции", — говорит Скопин.

Читайте такжеРоссийский фондовый рынок рухнул вслед за падением курса рубля Он также подтвердил слова бизнесменов о том, что без введения условных единиц «при таких колебаниях валюты они могут просто разориться».

Председатель общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков, напротив, инициативу предпринимателей не поддержал. При этом, по его мнению, бизнесмены пойдут на использование условных единиц даже в случае отрицательного ответа со стороны Минэкономразвития.