Российская валюта продолжает падать в пропасть: евро превысил 100 рублей, доллар - выше 80

15.50 мск Евро опустился до 90 рублей после роста выше 100 рублей, доллар отступил от максимума на 7,5 рубля до 72,6 рубля на торгах Московской биржи.

15.16 мск Евро превысил 100 рублей, доллар - выше 80 рублей на торгах Московской биржи

15.15 мск Евро достиг 99,99 рубля, доллар - 80 рублей на торгах Московской биржи

15.10 мск Индекс РТС упал ниже 600 пунктов впервые с марта 2009 года.

15.02 мск Евро достиг 94,5 рубля, доллар - 76 рублей на торгах Московской биржи.

14.57 мск Депозитарные расписки Сбербанка в Лондоне упали более чем на 20%, Газпрома - на 13%.

14.55 мск Банк России установил на 17 декабря официальный курс доллара на уровне 61,1512 рубля, что на 2,8051 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 3,4874 рубля до 76,1516 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,1122 рубля до 67,9014 рубля.

14:30 мск Курс доллара к рублю вырос на 9,65 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов и достиг отметки 74,09 рубля. Курс евро увеличился до отметки 92 рубля, что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 13,13 рубля, сообщает ТАСС.

С начала года доллар и евро выросли к рублю более чем в 2 раза. В начале 2014 года курс доллара составлял 32,8 рубля, курс евро 45,3 рубля.

Ряд банков России, активно работающих на рынке розничного обмена валют, начали закупать новые 5-значные уличные табло — содержащие три символа до запятой и два после.

Банкам придется менять 4-значные табло, если курс доллара/евро достигнет отметки в 100 рублей или превысит ее.

Напомним, Центральный банк России после рекордного обвала рубля в час ночи по московскому времени резко поднял ключевую ставку c 10,5% до 17%.

Накануне за один день понедельника 15 декабря российский рубль потерял более 10% стоимости и стал самой слабой валютой в мире.

Курс рубля к бивалютной корзине в "черный понедельник" испытал сильнейшее падение со времен дефолтного 1998 года.

Иностранные валюты выросли за день на рекордные за много лет шесть рублей, превысив 64 рубля за доллар и почти достигнув 79 рублей за евро.