Арестованный контрабандист Аминев в понедельник может выйти под залог - источник

По данным источника, покровители Аминева уже собрали необходимый залог в сумме 30 миллионов гривень.

Арестованный Шевченковским районным судом Киева бывший работник Одесской таможни, а ныне контрабандист Денис Аминев в понедельник может выйти под залог.

Об этом сообщил источник в Государственной фискальной службе.

По данным источника, покровители Д.Аминева уже собрали необходимый залог в сумме 30 млн. грн. Кроме того, в дальнейшем адвокаты контрабандиста намерены подать апелляцию на решение об аресте и добиться отмены меры пресечения.

Напомним, суд арестовал Д.Аминева на 2 месяца с правом внесения залога в сумме 30 млн. грн.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

Д.Аминев обвиняется в воровстве нерастаможенных товаров и неуплате таможенных сборов, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 154 млн. грн.

"Изъятыми в ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена ​​причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой склад", - написала Н.непряхина.

Арест Д.Аминева связан с недавней аферой, которую пытался провернуть на Одесской таможне действующий сотрудник Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк, работающий в департаменте по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины и отвечающий именно за таможенное направление.

Тогда фиктивная фирма ООО "Меллвил" пыталась растаможить по заниженным тарифам сразу 61 контейнер. В результате часть контейнеров оказалась арестована.

С.Сердюк является главным фигурантом данного дела и покровителем Д.Аминева, который – всего лишь исполнитель.