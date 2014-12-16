Украинские банки могут ограничить прием крупных купюр через терминалы

Национальный банк Украины рекомендовал банкам временно ограничить прием через банкоматы и платежные терминалы банкнот номиналом 100, 200 и 500 гривень.

Об этом говорится в письме регулятора № 11-219/74519.

В документе указывается, что из-за сложной социально экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях, существует риск попадания в обращение банкнот крупного номинала через банкоматы с функцией приема наличности, поврежденных банками специальной краской или другим способом из-за невозможности их вывоза с территорий не подконтрольных украинским властям.

Читайте такжеВ Нацбанке опровергают информацию о фальшивых гривнях из "ДНР" и "ЛНР"Согласно письму, банки должны обеспечить оперативную настройку платежных устройств для приема только пригодных к обращению банкнот, исключив возможность приема поврежденных краской банкнот.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал свои территориальные управления и банки в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей обеспечивать повреждение такой наличности для непригодности ее использования.