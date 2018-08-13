Продолжение сотрудничества с МВФ является ключевым для кредитоспособности Украины – Fitch

В агентстве ожидали завершения пересмотра программы в третьем квартале 2018 года.

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является ключевым фактором суверенной кредитоспособности Украины, смягчая низкую ликвидность и снижая риски рефинансирования.

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Как говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, финансирование МВФ является ключом к сохранению международных резервов нашей страны и росту объема платежей по суверенным долгам.

В агентстве напомнили, что при подтверждении суверенного рейтинга Украины в апреле ожидали завершения четвертого пересмотра программы в третьем квартале 2018 года.

По информации Fitch, основными нерешенными вопросами остаются изменения в бюджете 2018 года для достижения 2,5%-ного дефицита по отношению к ВВП согласно программе и корректировка тарифов на газ для домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.